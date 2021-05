Honderden bloemen voor verongelukte Jayden (12): ‘Een drukke, maar vooral lieve en opgewekte jongen’

KLOOSTERJAAR 2021 + VIDEO Wandelrou­te Ons Klooster­pad van 330 Brabantse kilometers: wandelend bezinnen en buurten

1 mei Noem het gerust een wandelpad-plus, van maar liefst 330 Brabantse kilometers, bijeengebracht in Ons Kloosterpad, bij gelegenheid van Kloosterjaar 2021. Immers, niet alleen voeren de vijftien etappes de wandelaar struinend langs meanderende beekjes, door stille bossen en uitgestrekte polders, ze nodigen in en rond kloosters en abdijen vooral ook uit tot bezinning en buurten. Het prachtig vormgegeven Bindboek in handzaam rugzakformaat vergezelt de wandelaar.