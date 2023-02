Honden uitlaten voor het goede doel; vwo-leerlingen van het Heerbeeck runnen uitlaat- en oppasservice

BEST - Voor een schoolproject startten zeven vwo-Heerbeeckleerlingen een hondenuitlaatservice. Ze slaan daarmee allerlei vliegen in één klap: leren hoe je een bedrijf begint, schenken aan een goed doel en leuke dingen doen met een hond.

(JC) Aan ’t Lijntje ging in september van start. ,,Die JC staat voor Junior Company”, legt Wouter van Dortmont, een van de oprichters, uit. ,,Als profielwerkstuk voor vwo beginnen groepjes leerlingen een eigen bedrijf. We besloten om een dienst te gaan aanbieden, want dan zijn de kosten het laagst en heb je niet veel startkapitaal nodig. We hadden verschillende ideeën en uit marktonderzoek bleek dat een hondenuitlaatservice hoog scoorde.’’

Uitlaten en thuis oppassen

,,We verkochten aandelen om startkapitaal te genereren. Daarna schreven we het businessplan en nu zitten we in de uitvoering”, vertelt Tijn van den Hoogenhoff, collega van Van Dortmont. Via flyers werven ze klanten, met succes. ,,Sommige honden laten we één keer per week uit, andere tijdens vakanties en soms passen we ook nog op. Als de baas er niet is, houden wij de hond gezelschap.’’

Quote Alle winst die we maken gaat naar Ronald McDonald. We doen het dus niet voor onszelf Wouter van Dortmont en Tijn van den Hoogenhoff, Aan ’t lijntje

Waarin verschillen ze van de concurrent? ,,Nou, dat oppassen dus. En we zijn een flink stuk goedkoper. De concurrent vraagt zomaar 15,00 euro per hond per wandeling. Wij doen het voor minder dan de helft! We stappen gewoon op de fiets, halen de hond op en wandelen dan de afgesproken tijd. Alle winst die we maken gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds. Dus we doen het niet voor onszelf.’’

Aan ’t lijntje bestaat uit zeven leden. Van Dortmont: ,,We zijn allemaal hondenliefhebbers en we zijn ervaren ‘uitlaters’.” Van den Hoogenhoff vult aan: ,,Tijdens de kennismaking leggen we onze algemene voorwaarden uit en stellen we vragen over het gedrag van de hond. Bijzonderheden moeten we natuurlijk wel weten.’’

Heel Best en een stukje van Oirschot

Hebben ze nog ruimte voor nieuwe honden? ,,Zeker! We zijn nu flink aan het flyeren om klanten te werven. Met ons zevenen bestrijken we heel Best, want we wonen ver uit elkaar. En we doen zelfs nog een stukje Oirschot.’’

Als het project afgelopen is, houdt het bedrijf op. ,,Maar ik kan me goed voorstellen dat een aantal van ons er dan mee door wil gaan”, zegt Van Dortmont. ,,Want het is heel leuk om te doen en het loopt allemaal heel soepeltjes.”

Mail voor informatie naar jcaantlijntje@gmail.com.