‘Hond in laten slapen omdat-ie te duur is? Mooi niet’, dus daarom naar de dierenvoedselbank in Haaren

Zoveel vacatures én mensen die thuiszit­ten, dat valt nauwelijks te rijmen

TILBURG - Twee op de vijf ondernemers in Midden-Brabant kampt met problemen in de bedrijfsvoering door een gebrek aan personeel. Tegelijkertijd zit een grote groep inwoners thuis. Op zoek naar oplossingen steken gemeenten, werkgevers en onderwijs in de regio voor het eerst de koppen bij elkaar.

21 september