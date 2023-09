Hofland helpt Trappers in ondertal aan oefenzege in Herne

Korte nachten voor Willem II’s interim-trai­ner Van den Berg: ‘Of dit maar voor één wedstrijd is, weet ik echt niet’

Het is niet voor het eerst dat Peter van den Berg - die vanavond de hoofdverantwoordelijke is bij Willem II tegen MVV - als interim-trainer fungeert. Ook bij Sparta deed hij dat kunstje twee keer. ,,Maar dat is al heel lang geleden.”