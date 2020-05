Hoe je elke sudoku oplost? Goirlenaar Wil Schilders legt het uit

VIDEO ‘Hier adem ik vrij’ verplaatst naar oktober 2021. Muziekthea­ter over koning Willem II

9:05 TILBURG - De Tilburgse muziektheatervoorstelling ‘Hier adem ik vrij’ over het leven van koning Willem II, is verplaatst naar 1, 2 en 3 oktober 2021. De grote productie zou eigenlijk deze donderdag, 14 mei, in première gaan, maar door de uitbraak van het coronavirus is dat niet mogelijk. Theaters Tilburg is dicht en repeteren met een grote groep mag nog niet.