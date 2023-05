Hoe een ex-voetballer in een klooster belandde en daar een sportschool opende: ‘Dit moest gebeuren’

Praktijk Reusel per direct dicht; omstreden Co-Med kan geen nieuwe huisarts vinden

REUSEL – De huisartsenpraktijk van Co-Med aan de Beemden in Reusel is per direct gesloten. Het bedrijf, in het verleden al vaker negatief in het nieuws, slaagt er niet in om de bezetting in het dorp op orde te krijgen.