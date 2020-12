Hoe bak je de perfecte oliebol? Robèrt van Beckhoven geeft tips!

Brand op industrie­ter­rein in Reusel, geen gewonden

24 december REUSEL - Aan een industrieterrein in Reusel woedde donderdagochtend een brand bij een spuiterij. Een woordvoerder van de brandweer kon nog 'geen zinnig woord’ zeggen over de schade. Er is in elk geval niemand gewond geraakt.