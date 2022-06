Hilvarenbeekse broers presenteren eigen meubels in Milaan: ‘Gezaagd en getimmerd in de schuur’

,,Dit is een avontuur voor ons. We hebben niks te verliezen. Daar zijn we heel nuchter in”, vertelt Thomas Heuvel (40), de jongste van het duo. Hij leunt achterover in zijn eigen gemaakte stoel. Op de achtergrond klinkt geroezemoes van bezoekers in het paleis. ,,Een week voordat we naar Milaan vertrokken, maakten we een landingspagina voor onze website en ter plekke installeerden we Instagram. Het gaat erom dat je gezien wordt. Het is netwerken. Spring er maar gewoon in en even omschakelen naar Engels.”