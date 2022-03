Hilvarenbeek toch aangehaakt bij snelfietsroute, vraag om het fietspad langs het kanaal te verlichten, komt nog aan bod

Van theaterty­pe naar schapen­boer in Zweden: ‘Zonder voorbehoud, met wat radicali­teit. Dat is hoe ik leef’

TILBURG - Anneke van der Linden (40) is per 1 april niet langer verantwoordelijk voor de artistieke koers van theater De Nieuwe Vorst, maar voor het reilen en zeilen van haar schapenboerderij in Zweden. ,,We zijn jong, dus nu is het goede moment.”

