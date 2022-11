Hilvarenbeek haalt Slibbroek uit de mottenballen en pakt uitbreiding van het bedrijventerrein weer op

Mobiele escaperoom bereidt Brabantse zorginstel­lin­gen voor op cyberaan­val­len: ‘Gevolgen kunnen desastreus zijn’

TILBURG - Om medewerkers in de zorg bewuster te maken van de gevaren van cybercriminaliteit, zet Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) een speciaal gemaakte mobiele escaperoom in. Brabant is de eerste regio in het land waar dit gebeurt.

26 november