Hilvarenbeek drukt op pauzeknop voor regionaal wind- en zonneparken BV

HILVARENBEEK - Hilvarenbeek doet voorlopig niet mee aan het bedrijf dat in de regio Hart van Brabant wind- en zonneparken wil opzetten. Het is nog geen definitief nee, maar het college van B en W drukt wel op de pauzestand. Daarmee is Hilvarenbeek een uitzondering.

Tilburg heeft vorig jaar het initiatief genomen om een Regionaal Ontwikkelbedrijf REKS te starten. Zeven omliggende bedrijven en de provincie ondertekenden toen dat ze van plan zijn om aan te haken. Alleen de gemeente Waalwijk gaf gelijk aan niet in dit miljoenproject te stappen.

En daar komt Hilvarenbeek nu bij. ,,We zien dit als een tussenstap”, geeft wethouder Esther Langens aan. ,,We hebben behoefte aan meer informatie. Welke potentie heeft ons eigen grondgebied, daarover willen we toch iets dieper in de materie duiken.”

Afspraken met alle gemeenten

In de regio moeten in totaal zes gebieden komen waar groene energie wordt opgewekt. Twee van die locaties, energiehubs genoemd, liggen deels op grondgebied van Hilvarenbeek. Dat zijn De Baars en de Kattenbocht. Verder zijn er nog vier gebieden rond Tilburg en bij Heusden in beeld. Alle gemeenten van Hart van Brabant hebben daar afspraken over gemaakt.

Nu wil Tilburg dus met een startkapitaal van 17 miljoen bijeen brengen om die gebieden in te richten. De stad zelf legt 5,5 miljoen in, de provincie ook. De resterende 6 miljoen is aan de overige gemeenten die meedoen. Heusden, Loon op Zand, Dongen, Gilze Rijen, Goirle en Oisterwijk zitten wel op koers om in deze BV te stappen. En om dus te investeren in de ontwikkel-BV.

Quote Het wil niet zeggen dat we niet meer meedoen in de REKS Esther Langens , Wethouder Hilvarenbeek

Het Beekse college wil meer inzicht in de financiële haalbaarheid van de hubs. Daarvoor moet het gebied goed in kaart worden gebracht en wat daar mogelijk is. ,,Dat gaan we de komende maanden doen. Het wil niet zeggen dat we niet meer meedoen in de REKS”, zegt Langens over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). ,,Daar hebben we ons aan gecommitteerd.”

Alle andere bedrijven nemen voor 1 februari een beslissing over de BV. Daar kan Hilvarenbeek nu niet aan voldoen. Een tegenvaller voor Tilburg, toch houdt Hilvarenbeek vast aan de eigen koers. ,,Als je ergens samen instapt, dan wil je samen naar het resultaat werken. Eén partij loopt niet gelijk op. Het is alleen nog maar een pauzeknop. De uitkomst kan zijn dat het wel goed is om mee te doen.”

De gemeenteraad van Hilvarenbeek heeft de inrichting van hubs De Baars en Kattenberg overigens wel moeilijker gemaakt. De meerderheid heeft besloten dat windmolens niet buiten een zone van 750 meter van de A58 mogen worden gebouwd.