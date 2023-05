Het leegroven van de kaasmakerij in Fijnaart is al bizar, maar van deze diefstallen sla je pas steil achterover

Pas weken na je dood gevonden worden, het gebeurt continu in Brabant: ‘Soms komen de vliegen je tegemoet’

DEN BOSCH/EINDHOVEN – Mensen die in hun woning of de buitenlucht zijn gestorven maar pas dagen, weken of maanden later gevonden worden. In Brabant gebeurde dat afgelopen jaar 103 keer, blijkt nu de Brabantse GGD’s voor het eerst deze lijkvindingen in kaart hebben gebracht. Je moet er als forensisch arts wel tegen kunnen. ,,Al na een week beginnen huid en haar los te laten.”