Het kan niet op voor trappistenbier La Trappe, maar 't gáát wel op

Zorgcen­trum Tilburg Reeshof compleet overhoop gehaald door inbrekers die inentingen voor kinderen stelen

11:58 TILBURG - Inbrekers hebben in het Pinksterweekend ‘flink huisgehouden’ in het Gezondheidscentrum Reeshof aan de Dubbeldamstraat in Tilburg. De politie laat weten dat er veel deuren zijn ingetrapt om in de dokterskamers te komen, waaruit morfine en zelfs inentingen voor kinderen zijn gestolen. Patiënten konden dinsdagochtend door de vernielingen niet langskomen.