Het Glazen Huis van Siem en Willem staat in Gilze voor Serious Request klaar

Die jongen van hiernaast is 120 miljoen keer beluisterd op Spotify

14:19 Tilburger Lex van Berkel, beter bekend als ‘The Boy Next Door’, is 25 jaar en heeft al flink carrière gemaakt in de muziekindustrie. Zijn wereldhit ‘whenever’ is al meer dan 120 miljoen keer gestreamd op Spotify. 2018 Had voor Lex Eigenlijk alleen maar hoogtepunten.’’