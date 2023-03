Het gevaar van onderschatting ligt niet op de loer bij MOP na zevenklapper tegen Were Di

Een half jaartje geleden maakte MOP in Tilburg gehakt van Were Di. De uitslag van 7-1 zorgde ervoor dat het scorebord bijna uit z’n voegen barstte. Morgen is op sportpark Bergenshuizen de return. De kans op een reprise is uiterst klein, weten beide clubs.

„Alles liep gesmeerd afgelopen september. Het kón niet beter. Ja, die wedstrijd tegen Were Di zal ik niet gauw vergeten”, memoreert Tess Olde Loohuis (32). De doorgewinterde MOP-spits prikte er op Super Sunday maar liefst vier in. „Ik kan me nog goed herinneren dat ik telkens zo vrij stond als een vogeltje. Het was duidelijk dat de defensie van Were Di toen gigantisch aan het schutteren was.”

Normaal aan elkaar gewaagd

Ze gaat er niet vanuit dat het scenario zich in Vught zal herhalen. „Normaal gesproken zijn we erg aan elkaar gewaagd. Were Di had gewoon een off-day, daarmee basta. Het laatste dat we gaan doen is onderschatten.” Ondanks haar leeftijd wordt Olde Loohuis in de promotieklasse nog altijd gevreesd vanwege haar snelheid. „Ik ben alleen niet meer die diepe spits van vroeger. Tegenwoordig haal ik het balletje het liefst zelf op in de buurt van de middellijn, om vervolgens te gaan voor een mooie assist.”

Voor MOP-coach Mark Dekker, vrije verdediger Sarah van Heist(24) en spits Pieke van de Pas(21) is het duel met de streekgenoot vanwege hun Were Di-verleden onomstotelijk een bijzonder interessant ‘affiche’. „Of ik de 7-1 zielig vond voor mijn oude teamgenoten? Ben je mal! No mercy, sport is sport”, zegt Van Heist. ,,Je wil élke wedstrijd winnen, als het kan met klinkende cijfers. Bij Were Di spelen nog enkele goeie vriendinnen onder wie Anouk Gommers; het zij zo. Binnenkort vier ik m’n verjaardag. Zonder Anouk zal het feest niet compleet zijn.”

Van de Pas heeft een soortgelijke instelling: „Laten we proberen om het dunnetjes over te doen door Were Di opnieuw op een dikke nederlaag te trakteren. Na afloop heb ik slechts één wens: gezellig met elkaar aan de bar.”

Nederlaag is gewist

Bij Were Di zijn ze de smadelijke verliesbeurt al grotendeels vergeten. „Het heeft totaal geen nut om nog uitgebreid stil te staan bij iets wat zich lang geleden heeft afgespeeld. De 7-1 hebben we min of meer ‘gewist’ uit onze hersenpan, wat niet weg neemt dat we uit zijn op revenge”, onderstreept captain Maud van de Velden.

Cornerspecialist Isa Huybers(21), bezig met haar eerste seizoen bij de Tilburgse formatie, is uitgegroeid tot een van de steunpilaren. „Ik heb het uitstekend naar m’n zin bij Were Di. We hebben een gezellige ploeg en ook de prestaties op het veld mogen er wezen. Het tripje naar Marbella heeft tijdens de winterstop beslist bijgedragen aan de teambuilding”, vertelt Huybers. „We zijn redelijk in vorm, gekeken naar de laatste twee duels. Eerst Groningen flink laten bibberen, daarna onterecht verloren van Push. Tegen MOP pakken we hopelijk de volle winst.”

De jeugdige Were Di-spits Nina Copal(19) heeft onlangs indruk gemaakt door twee wonderschone treffers voor haar rekening te nemen. „Een ‘honkbalgoal’ tegen Groningen, een lobje over de keeper tegen Push. Als ik een minder fraaie goal maak, ben ik óók tevreden, hoor. De teamoverwinning staat per slot van rekening voorop”, aldus Copal.