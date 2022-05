Het gemeentehuis in Haaren gaat plaatsmaken voor nieuwbouw met woningen én een gemeenschapshuis

Ideale situatie

De Oisterwijkse wethouder Dion Dankers drukte de aanwezigen op het hart dat er nog veel uitgezocht moet worden. ,,Maar het is de meest ideale situatie in meerdere opzichten. Een goed gemeenschapshuis dat klaar is voor de toekomst, extra woningen en de gewenste reuring in het centrum van Haaren.”

De aanwezigen leken zich prima te kunnen vinden in de plannen, al waren er opmerkingen over bijvoorbeeld verkeer en het type woningen. De vragen gingen vooral over de kosten. Dankers: ,,Pin ons er niet op vast, maar het geeft een indicatie. We hebben bij de andere scenario’s met dezelfde bedragen gerekend.” De kosten zijn aanzienlijk lager dan in de plannen van de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH). Zij gingen nog uit van verbouwen of nieuwbouw op de huidige plek van Den Domp. ,,Nu kunnen we onze eisen en wensen realiseren in het nieuw plan”, zei SGH-voorzitter Maarten van Dijck.