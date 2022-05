Het duurzaamste magazijn van Europa staat in Tilburg, want bloempottenfabrikant elho groeide uit zijn jasje

,,Dit is op het moment het meest duurzame magazijn van Europa”, zegt Ted van Deijck, chief operational officer, over het gloednieuwe pand van elho aan de Letostraat in Tilburg. ,,Alle bouwmaterialen zijn te hergebruiken en veel heeft in dit pand een tweede leven gekregen, zoals de plafondplaten, glas en het beton dat gebruikt is voor de vloer van het magazijn.”