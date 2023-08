Hét boekenfestijn van Tilburg keert terug: dit wil je erover weten

Zorgen over gevolgen van verkoop basis­school De Driehoek: ‘Dit nieuws valt ons rauw op het dak’

HILVARENBEEK – De VVD-fractie van Hilvarenbeek heeft nog veel vragen bij de voorgenomen verkoop van basisschool De Driehoek door Leystromen. ‘We maken ons zorgen over de mogelijke gevolgen’, schrijft de VVD-fractie in de brief aan het college.