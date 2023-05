Helder weer in Tilburg vanmiddag en vanavond

Willem II geeft toeval onnodig veel ruimte: ook binnen de lijnen moeten de ‘Stoere Kerels’ nu opstaan

Was het pech, kwaliteit, of een combinatie van die twee zaken? Hoe dan ook: Willem II verknoeide in de heenwedstrijd van de eerste play-offronde een gouden uitgangspositie. Na afloop werd er heel veel gezegd, zaterdag (in de return tegen VVV-Venlo) moeten alle strijdbare woorden ook óp het veld navolging krijgen.