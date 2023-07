Heemkundekring Kaatsheuvel uit de brand: De Ketsheuvel verhuist naar oude speelgoedzaak

Het klonk alsof ik met een groep dronken vrijgezel­len in een karaokebar stond

Weet u nog waar u was op 4 juli 1992? Waarschijnlijk niet, omdat het voor u een ‘anonieme’ dag was. Voor mij was het echter een magisch kantelpunt in mijn leven. Ik was die avond bij Prince in het MECC Maastricht, mijn allereerste concert ooit. Compleet overdonderd door de mensenmassa, de lichtshow en de fantastische sfeer.