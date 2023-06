Handig om te weten: dit betaal je om te trouwen in Tilburg

Met video Overleden vrouw bij brand Tilburg was bij hulpinstan­ties bekend: ‘Heel veel meldingen van overlast’

TILBURG - De vrouw die is overleden nadat brand uitbrak in haar appartement aan de Brucknerlaan in Tilburg was bij verschillende hulpinstanties bekend. Ze zorgde voor veel overlast en ook bij de gemeente zijn ‘diverse meldingen’ over haar binnengekomen. Dat laatste bevestigt burgemeester Theo Weterings die polshoogte kwam nemen woensdagmiddag.