Halfzus Riet belooft: ‘Bockenreyder gaat verder in de geest van Ad’

IN MEMORIAM Overlijden van Ad de Bruyn, kastelein van boscafé In den Bockenreij­der, schokt Esbeek

30 augustus ESBEEK - Grote verslagenheid in Esbeek: kastelein Ad de Bruyn is dinsdagochtend in zijn 66ste levensjaar dood aangetroffen bij zijn boscafé In den Bockenreijder.