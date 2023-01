Half miljoen huishoudens krijgen vergoeding tot 1600 euro voor energiekosten gedeelde verwarming

In Brabant zijn er zo’n 45.000 huishoudens met blokverwarming, in Nederland gaat het om een half miljoen huishoudens. Zij vielen buiten de plannen van het prijsplafond. Het kabinet beloofde eind vorig jaar na een motie van Pieter Omtzigt, die unaniem werd aangenomen in de kamer, om toch ook deze huishoudens tegemoet te komen met een regeling.

Appartementen en studentenkamers

Een deel van de plannen is woensdag bekendgemaakt in een brief van minister Rob Jetten. De bedragen die het ministerie noemt zijn nog niet definitief, maar worden al wel onder voorbehoud per wooneenheid genoemd.

Volledig scherm Vergoedingen voor huishoudens met blokverwarming per half jaar. © Ministerie van Economische Zaken

Bij de vergoeding van bijna 1600 euro gaat het om bewoners van zelfstandige wooneenheden, zoals appartementen. Mochten de energieprijzen fors omhoog gaan, dan kan het bedrag hoger uitvallen. Voor mensen die niet in een zelfstandige wooneenheid wonen, zoals studenten en bewoners met gedeelte ruimtes, kan dit bedrag lager uitvallen. In dit scenario krijgen studenten een vergoeding van 660 euro.

Twee keer 190 euro ook vergoed

De gemiste compensatie van 190 euro in november en december vorig jaar wordt ook vergoed. Voor zelfstandige eenheden zal dit 380 Euro zijn. Voor onzelfstandige eenheden zal een aangepaste tegemoetkoming worden vastgesteld.

De Woonbond en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zeggen blij te zijn met de plannen. ,,Wij zien een dappere poging om ook deze bewoners te compenseren voor de hogere energieprijzen in 2023.”

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan naar verwachting midden februari. Dit doen de bewoners niet zelf, maar gaat via de vereniging voor eigenaren, de huurbaas, of woningcorporatie.

De compensatie geldt alleen voor huishoudens die meer betalen dan de bepaalde prijzen van het prijsplafond. Als een huishouden met een een voordelig contract uit het verleden minder dan 1,45 euro per kuub betaalt, dus minder dan het prijsplafond, dan krijg je mogelijk niks.

Het kabinet komt nu al met de indicaties op verzoek van woningcorporaties. Zij kunnen daarmee rekening houden met het vaststellen van de voorschotten voor energie die bij huurders in rekening worden gebracht. Dit gaat meestal via de servicekosten. Mogelijk is de subsidie in het tweede deel van het jaar lager, als de energieprijzen dalen.