Hakenkruizen op dag van Dodenherdenking aangetroffen op appartement in Kaatsheuvel

De politie Loon op Zand laat weten de actie te veroordelen, die juist op deze dag werd gedaan. ,,Zijn dit provocerende pubers of is er toch sprake van nazi-verheerlijking? We proberen achter de dader(s) te komen”, laat wijkagent Merijn Bults weten in een reactie. ,,We zoeken degene die dit gedaan heeft, ook om duidelijk te maken waarom we elk jaar herdenken op 4 mei.”