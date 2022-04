Haghorst als puzzelstukje in het oplossen van wereldproblemen rond energie

Koning Willem II, idool van toen, staat weer in de spotlights: ‘Hij was een van die helden’

TILBURG - Vermoordde Willem III zijn vader, koning Willem II? Of de beweringen in het nieuwe boek van schrijver Frans Peeters nu waar zijn of niet, de spotlights staan weer gericht op de ‘Tilburgse’ koning. Willem II is 173 jaar na zijn dood alomtegenwoordig in de stad. Van straat, tot school en stadion. Waarom koesteren we ‘ons idool’ zo?

