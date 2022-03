Grotere Tilburgse evenementen moeten plastic bekers hergebruiken: scheelt bergen afval, maar levert ook hoofdbrekens op

Minder troep en dus fijner voor veel bezoekers, beter voor het milieu en ook de schoonmaakploegen hebben een simpelere klus na een evenement. Om die reden voert het Tilburgse college van B en W de verplichting in. Ondernemers mogen zelf kiezen tussen ‘hardcups’, dat zijn harde bekers met statiegeld, of rPET-bekers. Die worden gemaakt van plastic afval als petflessen. De bekers kunnen ook weer gerecycled worden.



,,We weten dat het best wat vraagt van organisatoren”, aldus burgemeester en wethouders. ,,We vinden het belangrijk dat verduurzamen niet vrijblijvend is, maar een voorwaarde om een evenement te kunnen organiseren. Zo houden we de vaart in de omslag naar duurzame evenementen.”