‘Grote vriendelijke reus’ Evert Muis (37), die bekend werd met foto in roze tutu, overleden

De Alphenaar verwierf bekendheid met een foto waarin hij in een roze tutu met zijn dochter op de arm staat. De door hem opgerichte Stichting TuTu bericht over zijn dood op Instagram. ,,Vandaag (zaterdag 16 april, red.) verloren wij de man die ons verbonden heeft en zoveel harten geraakt heeft. Onze tutu-dragende papa met een missie, MC Sloopkogel, held. En vooral onze vriend. Lieve Evert, wat gaan we je missen.”

Evert en zijn partner Linda kregen op 28 juni een klap van jewelste te verwerken. Hij bleek uitgezaaide melanoomkanker te hebben. Tijdens een scan ontdekten de doktoren tumoren in rug, lever, benen en botten. Hij werd opgegeven, maar het was onduidelijk hoeveel tijd hem nog zou resten.

‘Voor hén vind ik het zo moeilijk’

De foto van Evert in balletrokje, met dochter Logan op de arm, bereikten een miljoenenpubliek, en hij werd overladen met positieve berichten. ,,Gewoon, voor later als herinnering", zei hij in januari tegen AD. ,,Toen heb ik een tutu-rokje aangetrokken. Ik wil iets achterlaten wat mij onsterfelijk maakt. Iets waarvan mijn kinderen later zullen zeggen: mijn papa had schijt aan alles. Die frummel kan hier helemaal niets aan doen. Voor hén vind ik het zo moeilijk.”