Grote verontwaardiging over Tilburgse burgemeester na fanplein voor supporters Willem II: ‘Niet te bevatten dit’

De Tilburgse politiek en burgemeester komen op sociale media niet ongeschonden weg met de keuzes die donderdagavond zijn gemaakt. De reacties op sociale media gaan onder andere over het gebrek aan testcapaciteit, verantwoordelijkheid en een eventuele nieuwe brandhaard. Zo tweet Harold van Wunnik: ‘Lekker hoor. Is Brabant dadelijk weer de coronahaard van Nederland’. Luuk Ikink maakt zich zorgen om lokale ondernemers: ‘Je zou maar een winkel of restaurant in Tilburg hebben. Doe je de hele dag je best om mensen elkaar als ninja's te laten ontwijken in je winkel.. Looproutes, spatschermen, handgel, minder mensen in je winkel.. Zet de gemeente een scherm neer voor 1000+ voetbalsupporters’.