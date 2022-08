Grote schade aan slaapkamer bij woningbrand in Tilburg

Udenhoutse silo platgooien of laten staan? ‘Dat-ie lelijk is, is geen argument om hem te slopen’

UDENHOUT - Moet de silo van de Boerenbond in Udenhout blijven of mag-ie plat? Mensen in de buurt hebben geen moeite met sloop van de opslagtoren, al staat de silo niemand in de weg. Historici reageren verdeeld.

17 augustus