Grote hennepkwekerij ontdekt in autobedrijf Tilburg: ingang verstopt onder brug in werkplaats

Glorietijd Deusone is slechts een echo, ook digitale versie van dorpskrant Diessen stopt ermee

16:43 HILVARENBEEK - In de gloriedagen had het dorpsblad van Diessen Deusone nog zo'n duizend abonnees. De digitale versie, zoals die sinds zeven jaar in de lucht is, is inmiddels zijn bestaansrecht verloren. Vanaf 1 februari gaat de stekker eruit. ,,We hebben sinds een jaar of vijf, zes geen eigen redacteuren meer. Je zag het aantal bezoekers steeds verder teruglopen", zegt hoofdredacteur Gerard van Nunen.