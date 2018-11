Grote chaos binnen en buiten bij Vijf Eiken in Rijen: Twaalf aanhoudingen en meerdere mensen gewond

Johan Romme, de rattenvan­ger van Brabant

10:28 HILVARENBEEK-GOIRLE - Als de rattenvanger van Hamelen, zo staat Johan Romme (59) bekend . Niet in Hamelen, wel in Brabant is Romme dagelijks in de weer de muskusrat te bestrijden bij sloten, rivieren en vijvers. Romme werkt voor Brabantse Waterschappen, afdeling muskusrattenbeheer.