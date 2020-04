Grote brand bij afvalverwerker in Dongen, veel rookontwikkeling

‘Kietel onze kermispa­pil­len’

13:00 TILBURG - Natuurlijk gaat de kermis wel door. De kermis kan niet níét doorgaan. Oké, alle grote evenementen zijn afgelast. We zullen niet met z’n honderdduizenden over de pleinen deinen. We gaan geen biertenten bevolken, botswagens bestormen of sjaansen in de rups. Dat is allemaal waar, helaas. Mensenmassa’s zijn taboe.