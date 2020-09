Grote actie tegen Tilburgse drugsketelbouwer en diens netwerk: 17 politie-invallen

Bij de invallen waren zo'n 200 agenten betrokken. Zij vielen binnen bij bedrijfspanden en woningen in heel het land. In de buurt van Rotterdam, Den Haag, Utrecht, maar vooral in Tilburg, aldus een politiewoordvoerder. Onder meer aan de Ledeboerstraat op industrieterrein Kraaiven en aan de Lange Nieuwstraat in de Spoorzone in Tilburg. Het eerste pand is van een metaalbedrijf, het tweede zou betrokken zijn bij het lassen van de ketels.