Grote actie tegen Tilburgse drugsketelbouwer en diens netwerk: 17 politie-invallen, 5 arrestaties

Bij de invallen waren zo'n 200 agenten betrokken. Zij vielen binnen in woningen en enkele bedrijfspanden in heel het land. In de buurt van Rotterdam, Den Haag, Utrecht, maar vooral in Tilburg, aldus een politiewoordvoerder. Onder meer aan de Ledeboerstraat op industrieterrein Kraaiven en aan de Lange Nieuwstraat in de Spoorzone in Tilburg.

In dat tweede bedrijf viel de politie om 04.45 uur binnen, hoorde een buurman. Bij dit bedrijfspand, dat op de nominatie staat voor de sloop, is ook een grote ketel gevonden. Die is in beslag genomen, net als twee vrieskisten en een ton MDMA-afval. Er was iemand in het pand toen de politie binnenviel. Diegene werd niet gezocht in het onderzoek, maar vanwege de aanwezige drugs is hij wel aangehouden.

Grote persen

Het pand aan de Ledeboerstraat zou de spil zijn in het onderzoek. De opgepakte hoofdverdachte is de directeur van dit bedrijf. Hij is een bekende van de politie.

Binnen werden volgens de politie de metalen platen geperst waarmee de ketels later elders werden gelast. Dat vormen gebeurde op enorme persen, die de politie dinsdag gedurende de dag naar buiten haalt. Dat neemt waarschijnlijk lange tijd in beslag. Grote hekken moeten gedurende die tijd het zicht op het pand blokkeren.

De Tilburgse hoofdverdachte is gearresteerd in zijn eigen woning. De betrokkenen zouden horen bij een netwerk van leveranciers en afnemers van deze drugsketels. Het onderzoek hiernaar begon al enkele maanden geleden.

Volledig scherm De in beslag genomen ketel en de twee vrieskisten aan de Lange Nieuwstraat in Tilburg. © Toby de Kort

Vaak dezelfde leverancier

Het viel de recherche bij het opruimen van drugslabs op dat de gebruikte ketels vaak van één leverancier kwamen. Die wordt nu aangepakt. De politie hoopt met de actie eens niet na afloop een drugslab te moeten opruimen, maar vooraf al in te grijpen. De ketels zijn nodig in het proces van het maken van xtc, crystal meth en het wassen van cocaïne.

De actie gaat mogelijk meerdere dagen duren. Nu de arrestaties zijn verricht, wordt grondig onderzoek gedaan. Daarbij is ook de Belastingdienst betrokken. Zo wordt gekeken of de verdachten betrokken zijn bij witwassen en of er crimineel geld in beslag kan worden genomen. Aan het einde van de dag verwacht de politie meer details te kunnen geven over de verdachten.

Volledig scherm Een van de invallen dinsdagochtend was in de Ledeboerstraat in Tilburg. © Toby de Kort

Volledig scherm Archieffoto. In drugslabs staan vaak dergelijke ketels. Het is niet zeker of deze ketel ook bij het bedrijf vandaan komt waar nu invallen zijn gedaan. © Politie

Volledig scherm Politie-onderzoek bij een metaalbedrijf in Tilburg. © Toby de Kort

Volledig scherm Aan de Lange Nieuwstraat werden ook ketels gevonden. © BD / Kim Spanjers

Volledig scherm Een van de invallen dinsdagochtend was in de Ledeboerstraat in Tilburg. © Toby de Kort