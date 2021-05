Grootschalige verkeerscontrole bij pakketbezorgers: 28 boetes en Tilburger aangehouden voor drugsbezit

Eerste bever van Tilburg duikt in het Leijpark op: ‘Fantas­tisch nieuws’

27 mei TILBURG - Het hart van natuurminnend Tilburg maakt een sprongetje: voor het eerst is er een bever gespot. Er is nog heel even twijfel bij de eerste video, maar alle sporen in het Leijpark wijzen er wel op. ‘Fantastisch nieuws’. De stadsecoloog roept op om niet op zoek te gaan, anders zijn we het dier zo weer kwijt.