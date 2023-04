Grondwater weer op peil door natte winter: ‘Maar na een of twee droge maanden kan het weer helemaal anders zijn’

Bestuurder dodelijk ongeluk Ring­baan-Oost had geen rijbewijs, reed 123 kilometer per uur en was onder invloed van drugs

BREDA/TILBURG - De 37-jarige bestuurder van de BMW die eind vorig jaar op de Ringbaan-Oost een 61-jarige fietser doodreed en een 72-jarige fietsster zwaar verwondde, had op dat moment geen rijbewijs. Ook was hij onder invloed van THC, de werkzame stof in wiet en hasj.