Groen licht voor de Efteling: pretpark mag uitbreiden en kan zeven miljoen bezoekers ontvangen

College kan zorgen over PuijAcker niet wegnemen, ‘Zo moeten we niet naar wijk kijken’

9:05 TILBURG - Er is geen reden om nog eens opnieuw te kijken naar het geplande type woningen voor de laatste fase van nieuwbouwwijk PuijAcker. Dat antwoordt het Tilburgse college op vragen van de CDA, waarin de fractie zorgen had geuit over de samenstelling van de wijk. Raadslid Anne Zouridis is teleurgesteld over de antwoorden van het college.