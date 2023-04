‘Gratis’ verduurzaming Wandelbos kan van start, nipte meerderheid raad Tilburg steunt plannen

met video Rookbommen en vuurwerk in de school, Koning Willem II College ontruimd na exa­menstunt: ‘Daders zijn in beeld’

TILBURG - De boosdoeners van een uit de hand gelopen eindexamenstunt op het Koning Willem II College in Tilburg kunnen op straf rekenen. Vrijdag vroeg in de middag moest de school ontruimd worden na het afsteken van rookbommen en vuurwerk. Ook is met meel en eieren gegooid. Een kluis- en tassencontrole van leerlingen ten spijt.