Gouden exemplaar ligt in de garage aan de ketting ‘Met een Zündapp maakte je de blitz. Nog steeds.’

Wim de Groot is buitengewoon gehecht aan zijn brommers, allebei van het merk Zündapp. Uiteraard staan ze in de garage, over Goudhaantje en Boswachter – vanwege zijn groene kleur - is een deken gedrapeerd. Bovendien liggen ze aan de ketting: ze zijn hier, en ze blijven hier. Het zegt alles over zijn liefde voor het merk: de 60-jarige De Groot is zelfs de oprichter van bromfietsclub Eén trapke. Vijftig leden - er is een wachtlijst -, allemaal rijden ze een Zündapp. Opmerkelijk: nagenoeg iedereen komt uit zijn woonplaats Waspik.