Goirlenaar met tuinafval kan dat straks toch in eigen dorp kwijt, maar of dat al per 1 juni lukt?

Eerder dit jaar kondigde de gemeente Goirle aan dat puin- en tuinafval niet meer naar de milieustraat gebracht kan worden per 1 juni. De huidige milieustraat is te krap omdat het aantal afvalstromen van 8 naar 23 is gegaan afgelopen jaren. Dus is ervoor gekozen om afval dat mensen maar weinig aanbieden - maar wel vaak in grote hoeveelheden - te verplaatsen. Naast tuinafval gaat het dus ook om puin, zoals stenen. Inwoners moesten daarvoor voortaan naar Diessen of Tilburg.