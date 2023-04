Goirle verstedelijkt op papier, maar hecht aan zijn dorpse allure

Efteling opent vernieuwd Anton Pieckplein: straks weer elke dag poppenkast

KAATSHEUVEL - In het jaar dat er flink wordt gebouwd in de Efteling aan grote projecten als Danse Macabre en het Grand Hotel, keert de Efteling ook terug naar de basis. Het nostalgische Anton Pieckplein is vernieuwd en het oude poppentheater gaat weer open.