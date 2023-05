Goirle rolt tot in Riel zijn hangende bloemenmandjes uit

Valse start, hoge piek en nu een dip voor Tilburgse transmis­sie­fa­briek Bosch, waar 175 banen verdwijnen

TILBURG - Op het hoogtepunt werkten er meer dan 1550 mensen, en toch kon de fabriek van Bosch in Tilburg de vraag naar duwbanden toen niet aan. Maar nu, met een dalende vraag en een fabriek in Vietnam erbij, is een ontslagronde nodig. Nog niet de helft van het personeel van toen blijft over.