Goirle houdt miljoenen over voor spaarpot en nieuwbouw bij Mill Hill

Daarvan wil het college 2 miljoen apart zetten voor onderwijshuisvesting. Overleg met Ons Middelbaar Onderwijs over gehele of gedeeltelijke nieuwbouw van het Mill Hill College komt er immers aan.

De rest van wat dit jaar overblijft, verdwijnt in de spaarpot. ‘Toekomstbestendig financieel beheer’ is nodig omdat het onzeker is hoeveel het Rijk de komende jaren over gaat maken. Dit jaar valt dat juist mee. Ook is de gemeente erin geslaagd op het sociaal domein, jeugdzorg met name, te besparen.