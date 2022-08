Goed ‘in shape’ dankzij de KBO Zomerschool: ‘Kracht of snelheid kan ik op mijn leeftijd niet meer, dit wel’

,,Denk aan een raceauto… en pfffft! Adem uit! Pfffft! Adem uit!” Op de vloer van Sportpiazza in Berkel-Enschot liggen vijftien oudere dames voor een proefles pilates. Het is één van de activiteiten van de KBO Berkel-Enschot om in vakantietijd ouderen bezig te laten zijn.

Er wordt even lacherig gedaan als het niet iedereen lukt bij een strekoefening de enkels aan te tikken, maar verder is pilates geschikt voor elke leeftijd. ,,Pilates richt zich op alles tussen heup en schouders”, vertelt instructeur Hein Molenschot na afloop. ,,We deden vandaag acht basisoefeningen van waaruit je verder kunt bouwen naar volgende lessen, mochten er mensen zijn die dat willen.”

Dat is niet de insteek, vertelt Rosemarie Smarius van de KBO. De Zomerschool is vooral bedoeld om twee weken, in de ochtend en de middag, een activiteit aan te bieden. ,,Deze periode is vaak lastig voor ouderen. De kinderen zijn op vakantie, oppassen is niet nodig en buurtgenoten zijn niet thuis. Dan is er weinig te doen en ligt eenzaamheid op de loer.” Het aanbod van de Zomerschool varieert van een middagje rikken tot een creatieve workshop. ,,Er is veel belangstelling voor de activiteiten, dus ik denk dat we zeker in een behoefte voorzien.”

Proefles

Gerry Oomen (67) uit Berkel-Enschot heeft eerder een gaatje in haar agenda moeten maken voor de activiteit dan andersom. ,,Ik heb het hartstikke druk. Maar ik denk dat mijn generatie ook actiever is na hun werkende leven dan onze ouders waren.” Toch sprak een proefles haar aan: ,,Dacht dat het familie was van yoga, maar het is actiever.” Maar een vervolg geeft ze er niet aan: ,,Ik ben liever buiten actief dan in een sportschool. En ik heb eigenlijk ook geen tijd.”

Wilma van Geel (59) zou wel aan willen sluiten, maar door een infarct enkele jaren terug is ze beperkt in haar bewegingen. ,,Bovendien vind ik de oefeningen moeilijk. Ik moet iemand zien die het voordoet, anders is het voor mij abracadabra.” Ze vindt de Zomerschool een prima manier om in beweging te komen tijdens de vakantieperiode. ,,Ik ben vier jaar terug via de KBO Zomerschool in aanraking gekomen met tai chi en doe dat nu elke week. Bovendien leer je nieuwe mensen kennen.”

Tenslotte is er goed nieuws voor pilates-instructeur Molenschot: twee dames hebben zich opgegeven voor meer lessen. Eén van hen is de 82-jarige Anneke Bothe. ,,Kracht of snelheid kan ik op mijn leeftijd niet meer. Dit wel. En het is zeker geen bejaardengym. Niet dat ik pilates nou zo leuk vind, maar ik blijf er wel door in shape!”