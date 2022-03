Gloedvolle beelden bij sprankelende muziek in stille films van Lucas van Woerkum

TILBURG - Stille films met beelden in gloeiende kleuren en live gespeelde muziek die doortrokken is van romantiek. Ze komen samen bij de Symphonic Cinema van Lucas van Woerkum. Twee van zijn films zijn te zien en te horen in Tilburg.

„Ik wil het publiek meenemen in de wereld van de muziek”, zegt Lucas van Woerkum, geboren in Goirle en opgegroeid in Hilvarenbeek. Vier films heeft hij sinds 2011 gemaakt op bestaande composities, zoals de balletten Daphnis & Chloé van Maurice Ravel en De Vuurvogel van Igor Stravinsky.

Hij volgt de verhalen niet op de voet, maar geeft er een eigen draai aan. Zo is het verhaal van Daphnis & Chloé, een Griekse herdersroman uit de tweede eeuw, overgezet naar een eigentijdse setting. Daphnis is werkzaam in het bedrijf van de rijke moeder van Chloé.

Min of meer alledaags

De film speelt zich deels af in een min of meer alledaagse omgeving. Het bedrijf, de villa waar Chloé en haar moeder wonen, een bar in een flatgebouw. Maar er zitten ook sprookjesachtige elementen in. Chloé heeft een gehoornd alter ego. Wanneer ze bijna verdrinkt, raakt ze verzeild in een duistere omgeving waar ze gepijnigd wordt door demonen.

De vraag die als een rode draad door het verhaal loopt, is of Daphnis en zij elkaar zullen accepteren. Dat alles in samenspraak met de gloedvolle muziek van Maurice Ravel, in dit geval gespeeld door het New European Ensemble.

Volledig scherm Het New European Ensemble speelt gloedvolle muziek van Maurice Ravel. © Rob Overmeer

Van Woerkum zit achter twee beeldschermen. Een daarvan is een touchscreen waarmee hij van shot naar shot springt als dat nodig is. Geconcentreerd volgt hij de verrichtingen van de musici. De muziek kent hij uit zijn hoofd. Hij weet precies wanneer de volgende scène moet beginnen. Zijn timing is vlekkeloos.

„Het ensemble speelt zonder dirigent. Daardoor kunnen passages sneller of langzamer zijn dan de scènes in de film. De muziek is eigenlijk geschreven voor orkest. Thomas Beijer, die onlangs de Nederlandse Muziekprijs ontving, heeft arrangementen gemaakt voor dit ensemble.”

Volledig scherm Lucas van Woerkum werd de muziek ingetrokken toen hij lid werd van de harmonie van Hilvarenbeek en daar een hoorn in zijn handen kreeg. © Marco Borggreve

Van Woerkum werd de muziek ingetrokken toen hij lid werd van de harmonie van Hilvarenbeek en daar een hoorn in zijn handen kreeg. Na een vooropleiding aan het conservatorium in Tilburg besloot hij filmmontage en regie te studeren aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Toen hij voor het filmfonds een fictiefilm kon maken bedacht hij zich dat hij die kon combineren met klassieke muziek.

De eerste film die hij als Symphonic Cinema maakte was Dodeneiland, een opdracht van het Residentie Orkest. „Ik heb een voorkeur voor muziek uit het ‘fin de siècle’, eind negentiende eeuw, begin twintigste eeuw. De hoorn is een typisch laat-romantisch instrument. Ik heb die muziek zelf gespeeld. Bovendien is die muziek geschreven in de begintijd van de film. Waar het mij bij Symphonic Cinema om gaat is de ziel van de muziek te raken.”

Symphonic Cinema en New European Ensemble met Firebird en Daphnis & Chloé. Dinsdag 15 maart in de Concertzaal, Tilburg. Aanvang 20.30 uur.