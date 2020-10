GGD: Teststraten Tilburg, Uden en Rosmalen krijgen meer capaciteit

Sinds deze week is er meer testcapaciteit beschikbaar in de regio GGD Hart voor Brabant. Dat betekent dat er bij de bestaande locaties in Tilburg, Uden en Rosmalen vaker wordt getest: van 1880 naar 2600 testen per dag. Ook komt er een nieuwe testlocatie bij in Cuijk.

Sinds dinsdag 6 oktober heeft GGD Hart voor Brabant meer laboratoriumcapaciteit gekregen: 720 per dag. Dit betekent dat de hele regio van 1880 naar 2600 testen per dag gaat. Het Duitse laboratorium Eurofins zorgt voor de beschikbaarheid van de testen en de uitvoering ervan. Dat is een van de laboratoria waar testlocatie Tilburg al gebruik van maakt.

Zodra de extra labcapaciteit beschikbaar is, opent de GGD een nieuwe testlocatie in Cuijk, aan de Grotestraat. In de testlocatie kan iedereen met milde klachten worden getest op het coronavirus na het maken van een afspraak. Indien de testvraag stijgt, kan de nieuwe testlocatie in Cuijk opschalen naar maximaal acht teststraten. ,,Dat betekent dat we kunnen opschalen naar maximaal 1600 testen per dag”, schrijft de GGD Hart voor Brabant.

Verplaatsing testlocaties

De drie bestaande locaties (Rosmalen, Tilburg en Uden) worden binnen de directe omgeving van de stad of het dorp verplaatst naar weerbestendige, grotere locaties zodat opschaling tot zes of acht straten ook per locatie mogelijk is. De GGD laat weten om deze nieuwe locaties in november werkend te hebben. Het is nog niet bekend waar ze zullen komen.