Gezocht: wensen en dromen voor in de Drôome Lôoper

,,We zijn op zoek naar de dromen van de Korvelsweg en ik ben ontzettend benieuwd naar wat uw grootste droom of wens is”, zegt Tom Heintz tegen Imane Rajafellah, die met kinderwagen met daarin de kleine Amana passeert op het trottoir. Daar, voor Peerkes Meubelen aan de Korvelseweg hebben Heintz, Jolein Kop en Justin Jankovits zich opgesteld met hun bakfiets met glazen plaat en opdruk, het Droome Looket, een kleine afgeleide van wat straks de Drôome Lôoper moet worden.

Quote Ik wens vooral het beste voor mijn kinderen. Ik ben nu zwanger van mijn tweede en hoop dat de oudste niet jaloers wordt Imane Rajafellah Over het antwoord moet Rajafellah even nadenken. ,,Ik wens vooral het beste voor mijn kinderen. Ik ben nu zwanger van mijn tweede en hoop dat de oudste niet jaloers wordt en dat het met twee kinderen wat makkelijker is. En als de kinderen wat ouder zijn, zou ik graag wat meer gaan werken. Rijk worden vind ik niet belangrijk, als je maar gelukkig bent en tevreden bent als je genoeg hebt in het leven.”

Het laatste antwoord neemt Heintz op met microfoon en voicerecorder om mogelijk te gebruiken in hun kunstwerk. ,,Zo proberen we een verzameling te maken van de dromen die mensen op de Korvelsweg hebben.”

Slaapdromen

,,Dit is een soort voorproefje”, zegt Heintz over de kar. Want waar het trio naar toe werkt is de Drôome Lôoper, een interactieve lichtinstallatie waar voorbijgangers in kunnen stappen om dromen uit de wijk te horen. Het kunstwerk wordt gemaakt voor het honderdjarige bestaan van de Korvelse ondernemersvereniging en daarvoor is 25.000 euro beschikbaar gesteld.

Quote Dat kunnen verhalen zijn over slaapdro­men die mensen hebben gehad. Waarin mensen in een hagedis veranderen of cavia’s in het vet hebben gedaan. Tom Heintz

Om aan content te komen voor de audiofragmenten die worden afgespeeld gingen de kunstenaars op twee zaterdagen in gesprek met buurtbewoners en voorbijgangers. ,,Dromen en wensen verzamelen”, zegt Kop. ,,Dat kunnen verhalen zijn over slaapdromen die mensen hebben gehad. Waarin mensen in een hagedis veranderen of cavia’s in het vet hebben gedaan. Maar het kan ook over wensdromen gaan. Een auto of huis, of een kindje. We moeten of hoeven er verder niets mee, we laten het alleen maar horen. En de oorlog in Oekraine is een actueel onderwerp, veel mensen hopen dat die situatie snel voorbij is.” ,,Juist de combinatie tussen concrete wensen en de wat minder concrete dromen is interessant”, hoopt Heintz.

Wolken

,,Als mensen straks instappen is er een variatie tussen vijf soundscapes met verschillende subthema’s te horen, terwijl je met je hoofd in de wolken zit”, zegt Kop over het idee voor de installatie. Want de bedoeling is dat wie in het kunstwerk stapt via spiegels die 45 graden zijn gedraaid de wolken ziet en in de tussentijd de dromen voorbij hoort komen. Met het rijdende loket gaan de kunstenaars langs de deur, maar ze zullen ook op buurtfeesten, braderieën of andere evenementen in de buurt van de partij zijn.

Het metalen frame voor de installatie wordt op dit moment gemaakt. Waar is nog even de vraag. De voorkeur van de kunstenaars is om de Drôome Lôoper op het Gardiaanhof, tegenover de Korveldwarsstraat een plekje te geven, maar ook verderop in de Korvelseweg, ter hoogte van het Fokkerpad, is nog een optie. ,,We hopen dat het kunstwerk binnen een jaar staat. Dat hangt vooral af van het overleg met de gemeente over de locatie”, zegt Heintz.

Volledig scherm Justin Jankovits (rechts) verzamelt wensen © Pix4Profs / Johan Wouters