Gewonde bij botsing tussen scooterrijder en fietsster in Loon op Zand

Dit is Claudy, onthoud die naam, want de ra­dio-dj’s zijn haar al op het spoor

TILBURG - In haar moedertaal komt de Tilburgse zangeres Claudy (29) tot de kern en kan zo haar gevoelens het beste uiten. Haar nieuwe ep ‘Horizon’ is net uit en die naam krijgt misschien wel extra betekenis nu zowel Giel Beelen als Ruud de Wild haar op de radio in het vizier kregen.

18:33