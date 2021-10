Gewilde kaarten voor Elf-elf in Tilburg ongeldig verklaard na snelle uitverkoop: bestelsysteem liep vast

Drugs en half miljoen cash in Tilburgse woning: eis 4 jaar

27 oktober BREDA\TILBURG – ,,Het heeft er alle schijn van dat hij tot over z’n oren in de drugshandel zit’’, zei officier van justitie Ingrid Masselink dinsdag over de 48-jarige Abdelham L. uit Tilburg. ,,Alle seinen staan op rood. Hij is eerder al veroordeeld in een drugszaak en nu liggen er drugs, geld en wapens in zijn huis. Die combinatie is ronduit gevaarlijk.’’ Ze eiste 4 jaar cel.