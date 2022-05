Gevaarlijke situatie door flink gaslek in Tilburg; omgeving is afgezet

Henny Vrienten Drummer Peter trad op met Henny Vrienten: ‘Bij de Tilburgse beatband The Skemps is het begonnen’

TILBURG - Drummer Peter van Leeuwen speelde met Henny Vrienten in de Tilburgse band The Skemps. Zijn plakboek met foto’s en knipsels komt nu vaak op tafel. ,,Henny had toen al veel vrouwen om zich heen.”

